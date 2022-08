FC Barcelona ogłosiła kadrę meczową. Niespodzianki nie ma

W pierwszej kolejce La Liga "Duma Katalonii" zmierzy się z Rayo Vallecano. Spotkanie odbędzie się na Camp Nou. Jeszcze w piątek nie było pewne, czy nowi piłkarze klubu będą mogli zagrać w tym spotkaniu. Barcelona nadal ma trudną sytuację finansową, w związku z czym pojawiły się trudności podczas rejestracji zawodników.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona - UNAM Pumas 6-0 SKRÓT. Debiut ‘’Lewego’’ na Camp Nou! WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

FC Barcelona ogłosiła kadrę na mecz z Rayo Vallecano

Ostatecznie w piątek późnym wieczorem udało się zarejestrować sześciu z siedmiu graczy. To Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen, Franck Kessie, Sergi Roberto i Ousmane Dembele (dwaj ostatni podpisali nowe kontrakty po wygaśnięciu poprzednich). Do tej pory zgłoszony do rozgrywek nie został natomiast Jules Kounde. Francuza zabrakło więc w kadrze na mecz z Rayo.

Reklama

Czytaj więcej na Polsatsport.pl!