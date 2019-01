Madrycka prasa zarzuca FC Barcelona, że ta w pierwszym meczu z UD Levante (1-2) wystawiła do gry nieuprawnionego zawodnika, Chumiego. Wykluczenie "Dumy Katalonii" z rozgrywek na tej podstawie jest jednak mało prawdopodobne.

10 stycznia Chumi wystąpił w wyjściowym składzie podczas pierwszego meczu 1/8 Pucharu Króla, w którym FC Barcelona przegrała na wyjeździe 1-2 z UD Levante. Madryckie "El Mundo" twierdzi, że występ gracza był nieuprawniony.

Według hiszpańskich dziennikarzy 19-letni obrońca powinien pauzować za kartki, które otrzymał jako zawodnik rezerw. Gazeta powołuje się na przepis, mówiący o tym, że zawodnik, który ma do odbycia pauzę w zespole rezerw, nie może występować na wyższym poziomie rozgrywkowym.

Sytuacja ta wydaje się podobna do tej, gdy w 2015 roku w zespole Realu Madryt zagrał nieuprawniony Denis Czeryszew (powinien pauzować za kartki obejrzane w barwach Villarealu). "Królewscy" zostali wówczas wykluczeni z rozgrywek. Główną różnicą w sytuacji Barcy jest to, że zgłoszenie występu nieuprawnionego zawodnika powinno odbyć się do 48 godzin po zakończeniu spotkania. Ten termin minął kilka dni temu.

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Pucharu Króla rozpocznie się w czwartek o godzinie 21.30. Barca będzie próbowała odrobić jednobramkową stratę z pierwszego spotkania.

