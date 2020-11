Spór pomiędzy Neymarem a FC Barcelona zdaje się nie mieć końca. Brazylijczyk żąda bowiem od klubu wypłaty zaległej premii opiewającej na 43 miliony euro, a "Duma Katalonii" uważa, że jego żądania są nieuzasadnione. Hiszpański klub wygrał już co prawda jedno sądowe starcie z obecnym graczem PSG, lecz ten ponownie chce wejść na ścieżkę prawną.

Stosunki łączące Neymara z jego byłą drużyną nadal są bardzo napięte. Jak twierdzą hiszpańskie media, Brazylijczyk domaga się spłaty ponad 43 milionów euro zaległej premii.



Ta dotyczyła przedłużenia kontraktu w 2016 roku i łącznie opiewała na ok. 63 miliony. Klub miał zapłacić zawodnikowi ok. 10 milionów euro, jednak pozostałe płatności zostały wstrzymane przez przejście Neymara do PSG w sierpniu 2017 roku.



Jak sytuację opisuje "Marca", Brazylijczyk już raz pozwał "Dumę Katalonii" do sądu, lecz ten orzekł na jego niekorzyść i co więcej kazał zapłacić mu 6,7 miliona euro swojemu byłemu klubowi.



Hiszpańscy dziennikarze dodają, że Neymar nie zamierza odpuścić i tym razem sprawą ma zająć się kataloński Sąd Najwyższy.