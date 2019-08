Nazwisko obrońcy FC Barcelona Nelsona Semedo jest ostatnio często wymieniane przez hiszpańskie media w kontekście ewentualnych przenosin do PSG. Zdaniem części dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego, Portugalczyk mógłby zostać włączony w operację powrotu Neymara na Camp Nou. 25-latek odpowiedział jednak stanowczo na te plotki w mediach społecznościowych.

Na swoim instagramowym koncie Semedo zamieścił zrzut ekranu, przedstawiający artykuł z internetowej wersji katalońskiego dziennika "Mundo Deportivo". Tytuł tekstu informował, iż defensor oddał się w ręce klubu w kwestii ewentualnego transferu i jest w stanie zgodzić się na przeprowadzkę do Paryża. 25-latek opatrzył powyższe doniesienia słowami: "No hablen tonterías. Fake news", co w języku polskim oznacza: "Nie gadajcie bzdur. Fałszywa wiadomość".

Jak widać, doniesienia transferowe męczą już nie tylko fanów PSG, Realu Madryt i Barcelony, ale i zawodników tych drużyn. Cierpliwość 25-latka została prawdopodobnie wyczerpana ciągłymi plotkami na jego temat, a sam zainteresowany nie jest zamierza być częścią operacji "sprowadzenie Neymara" i widzi swoją przyszłość w barwach Barcelony.



Semedo trafił na Camp Nou latem 2017 roku i niemal z miejsca stał się podstawowym prawym defensorem "Dumy Katalonii". W ciągu dwóch sezonów Portugalczyk bronił barw "Blaugrany" w 82 spotkaniach, zdobywając jednego gola i notując pięć asyst. Były zawodnik Benfiki zdobył z Barceloną dwa mistrzostwa, jeden Puchar i dwa Superpuchary Hiszpanii i wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie powalczy o kolejne trofea dla drużyny Ernesto Valverde.

Zdjęcie Zrzut ekranu z instagramowego konta Nelsona Semedo /