Tuż po tym jak Leo Messi zakomunikował, że zamierza dołączyć do Interu Miami, FC Barcelona opublikowała oficjalny komunikat, reagując na słowa Argentyńczyka. Prezes Joan Laporta - mimo chęci powrotu Argentyńczyka do "Dumy Katalonii" - uszanował ruch siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Jak czytamy szef "Blaugrany" zgodził się także na współpracę z ojcem piłkarze Jorge Messim, by zorganizować "wielki hołd" fanów "Barcy" dla Leo Messiego.