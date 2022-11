FC Barcelona mu to obiecała i słowa musi dotrzymać. Wkrótce zapadnie decyzja

FC Barcelona planuje już ważne ruchy na okres zimowy. Jednym z nich ma być przedłużenie dotychczasowej umowy z Marcosem Alonso. To o tyle ciekawy ruch, że przecież 32-latek dopiero co dołączył do drużyny Xaviego Hernandeza. Wkrótce ma zapaść decyzja o przedłużeniu kontraktu z Hiszpanem.