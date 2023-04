FC Barcelona mu niestraszna. Od teraz to jego ulubiona "ofiara"

"Królewscy" w środę musieli odrabiać straty z pierwszego meczu . Na Santiago Bernabeu przegrali bowiem 0-1. I udało im się to już w doliczonym czasie pierwszej połowy, kiedy po błyskawicznej kontrze Benzema podał do Viniciusa juniora, a ten oddał strzał. Piłka zmierzała do bramki, na linii dotknął jej jeszcze Francuz, ale okazało się, że przekroczyła ją całym obwodem.