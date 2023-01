FC Barcelona może stracić wielką gwiazdę! Czas ucieka

Większość fanów nie zdaje sobie z tego sprawy, ale Gavi formalnie cały czas pozostaje zawodnikiem FC Barcelona B. Jednak kontrakt z zespołem kończy mu się już w czerwcu. I chociaż od dwóch sezonów należy w praktyce do ekipy występującej w La Liga, jest zresztą jedną z jej wiodących postaci, to "Duma Katalonii" cały czas nie zarejestrowała w pierwszym zespole.

FC Barcelona straci młodą gwiazdę?

Po transferze Mephisa Depaya klub podjął taką próbę, ale jak poinformował "The Athletic", władze ligi, z powodu kłopotów finansowych "Blaugrany" odrzuciły tę prośbę. A to komplikuje sprawę, bo choć Gavi niedawno przedłużył kontrakt do 2026 roku, to nabierze on mocy dopiero, kiedy FC Barcelona zarejestruje go, jako zawodnika pierwszej drużyny.