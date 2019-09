W niedzielny poranek FC Barcelona odbyła sesję regeneracyjną po sobotnim meczu z Valencią, wygranym 5-2. Dobrą wiadomością dla fanów "Blaugrany" jest powrót do pracy z resztą drużyny Lionela Messiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Syn Messiego w roli głównej. Cieszy się z gola jak tata. Wideo INTERIA.TV

Gwiazda "Dumy Katalonii" nabawiła się kontuzji prawej łydki dokładnie 42 dni temu, na pierwszym treningu po powrocie z urlopu. Od tego czasu Argentyńczyk był wykluczony z gry, choć jego powrót miał nastąpić znacznie wcześniej. Messi obrał sobie za cel występ w meczu z Realem Betis 25 września (Barcelona wygrała 5-2), ale ciągły dyskomfort kazał mu wciąż cierpliwie czekać.

Reklama

Niedzielna sesja dała mu nadzieję na występ we wtorkowym starciu Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund, czego, jak twierdzą hiszpańskie media, 32-latek bardzo pragnie. Wszystko wyjaśni się jednak dopiero po poniedziałkowych zajęciach. Dadzą one odpowiedź na pytanie, jak czuje się Argentyńczyk. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, trener Ernesto Valverde zamieści jego nazwisko w kadrze meczowej, która uda się w podróż do Zagłębia Ruhry.

W niedzielę do reszty drużyny dołączył także inny kontuzjowany - Ousmane Dembele. Francuz jednak, w przeciwieństwie do Argentyńczyka, nie dokończył treningu z kolegami. Jego powrót jest jednak coraz bliższy.

TB