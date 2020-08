Coraz więcej faktów przesądza o tym, że drogi Lionela Messiego i Barcelony wkrótce się rozejdą. Właśnie pojawiła się informacja o tym, że piłkarz nie stawił się na obowiązkowych testach na obecność koronawirusa.

Lionel Messi jest ostatnio gorącym tematem mediów sportowych na całym świecie. Argentyńczyk swoim zachowaniem ponownie dał do zrozumienia, że wkrótce może już nie być częścią Barcelony.

Jak podają media, piłkarz nie stawił się na obowiązkowych badaniach na koronawirusa, którymi mieli poddać się zawodnicy klubu.

Badania miały charakter obligatoryjnych tak, aby móc bezpiecznie wejść w okres przygotowań do nowego sezonu.

Messi powinien być na miejscu wykonywania testów tuż po godzinie 10.00. Ne wiadomo, co dokładnie przyniesie za sobą postępowanie gwiazdora futbolu. Jego zachowanie wskazuje na to, że piłkarz - zgodnie z pismem wysłanym do klubu - nie uważa się już za piłkarza Barcelony.

Mówi się, że już wkrótce Argentyńczyk zmieni barwy klubowe i w nowym sezonie wybiegnie na boisko w koszulce Manchesteru City.

