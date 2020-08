FC Barcelona. Media: Josep Maria Bartomeu podał się do dymisji

Hiszpańskie "TyC Sports" poinformowało, że po spotkaniu zarządu prezydent FC Barcelona Josep Maria Bartomeu podał się do dymisji. Wcześniej to samo źródło jako pierwsze poinformowało, że Lionel Messi złożył prośbę o rozwiązanie swojego kontraktu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Ronald Koeman zaprezentowany jako szkoleniowiec Barcelony. Wideo © 2020 Associated Press

Pismo, które Messi wysłał faksem do zarządu Barcelony, rozgrzało cały piłkarski świat. Argentyńczyk poinformował, że chce skorzystać z klauzuli, która pozwala mu rozwiązać kontrakt i odejść z klubu za darmo.

Reklama

Problem polega jednak na tym, że Messi w umowie miał taką możliwość jedynie do 10 czerwca, jednak ze względu na pandemię koronawirusa sezon został przedłużony. Jeśli Messi podtrzyma swoją decyzję o odejściu, sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu.



Z drugiej strony pojawiały się głosy, mówiące, że Messi prowadzi ryzykowaną grę, mającą na celu wymusić dymisję prezydenta Bartomeu. 57-latek jest od dawna skonfliktowany z sześciokrotnym zdobywcą Złotej Piłki, a także środowiskiem piłkarzy Barcelony. Wsparcie Messiemu zadeklarował dziś m.in. Carles Puyol, legenda Barcelony.



Jeżeli taki faktycznie był cel Messiego, został on osiągnięty. Według "TyC Sports" po wieczornym spotkaniu zarządu podał się do dymisji i zrezygnował z funkcji prezydenta FC Barcelona.

Zdjęcie Prezes Barcelony Josep Maria Bartomeu / AFP

WG