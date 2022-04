FC Barcelona marzy o piłkarzu Bayernu. Tym razem nie chodzi o Roberta Lewandowskiego

Przed startem nowego sezonu Barcelonę czeka kilka poważnych roszad kadrowych. Jak donosi kataloński "Sport", jeden z priorytetów to pozyskanie Lucasa Hernandeza z Bayernu Monachium.

Francuski mistrz świata zachowuje ważny kontrakt z Bawarczykami do połowy 2024 roku, ale "Barca" jest zdeterminowana, by zatrudnić go już w najbliższym okienku transferowym.

Barcelona ma plan. Hernandez chce Hernandeza

26-latek cieszy się wysokimi notowaniami u trenera Xaviego Hernandeza. Wynika to nie tylko z umiejętności zawodnika, ale również z faktu, że w bloku defensywnym może on obsadzić praktycznie wszystkie pozycje.

W katalońskim zespole Francuz ma wypełnić lukę po dwóch lewonożnych obrońcach - chodzi o jego rodaków, Samuela Umtitiego i Clementa Lenglet. Jednocześnie zwiększyłby rywalizację o miejsce na lewej flance. Tutaj od lat godnego konkurenta nie ma Jordi Alba.

Lucas Hernandez w bieżącym sezonie rozegrał dla Bayernu w sumie 32 spotkania i zaliczył dwie asysty. Przyczynił się w dużej mierze do wywalczenia 10. z rzędu tytułu mistrza Niemiec.

