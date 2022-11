FC Barcelona ma problem! Gwiazdor stawia warunki

28-latek był bliski odejścia już latem, ale transfer do Włoch, nad którym pracowano (zainteresowany był Juventus ) "wysypał się" niemal na ostatniej prostej. Jesienią Depay grał w barwach "Dumy Katalonii" mało, a jego stanowisko nie uległo zmianie - chce opuścić drużynę przy najbliższej, możliwej okazji.

Media: Memphis Depay stawia Barcelonie warunki

Dla Barcelony jego odejście byłoby w teorii rozwiązaniem korzystnym, choć - pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim zwolniłoby w budżecie sporą sumę, która obecnie musi być zarezerwowana na jego wynagrodzenie. Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że strony dojdą w najbliższym czasie do porozumienia. Najnowsze informacje "Sportu" wskazują jednak, że takowe może się okazać niemożliwe.

Depay ma się bowiem zgodzić na rozstanie zimą wyłącznie pod warunkiem, że Hiszpanie wypłacą mu wynagrodzenie należne do końca kontraktu (a więc sezonu 2022/23). Jednocześnie jest gotowy odejśc tylko do klubu, występującego w Lidze Mistrzów, co znacząco ogranicza pole manewru.