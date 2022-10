Przedsezonowe transfery, a przede wszystkim przyjście do klubu Roberta Lewandowskiego, miały sprawić, że FC Barcelona wróci do najwyższy, europejski poziom i ponownie włączy się do walki o trofea. Jednak początek sezonu w wykonaniu zespołu prowadzonego przez Xaviego jest mocno rozczarowujący.

Drużyna w meczach ze średniakami spisuje się całkiem nieźle, ale już kiedy natrafi na mocnego rywala, wygląda blado. Porażki z Bayernem Monachium i Interem Mediolan sprawiły, że "Duma Katalonii" praktycznie straciła szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Z kolei prestiżowa porażka w El Clasico, w którym to Real Madryt był zdecydowanie lepszy, bardzo mocno ostudziła nadzieje kibiców Barcy.

Krótka lista potencjalnych następców Xaviego w FC Barcelona

W Katalonii już zaczęto spekulować nad przyszłością Xaviego. Zaczyna się nawet mówić o jego zwolnieniu, bo z całą pewnością nie tak wyobrażano sobie grę FC Barcelona pod jego wodzą. Dziennikarze "El Nacional" opublikowali nawet listę jego potencjalnych następców, których wyselekcjonować miał prezes klubu Joan Laporta.

Katalońscy dziennikarze podają, że na jej czele znajduje się Thomas Tuchel, który poza tym, że jest bardzo doceniany w Barcelonie, to mógłby rozpocząć pracę w drużyną właściwie od zaraz, bo pozostaje bezrobotny po zwolnieniu z Chelsea FC. Kolejnym kandydatem do zastąpienia Xaviego ma być Marcelo Gallardo, który ogłosił, że nie będzie dłużej pracował w River Plate i od grudnia chce spróbować swoich sił na Starym Kontynencie.

Na trzecim miejscu krótkiej listy następców trenera FC Barcelona wymieniany jest Juergen Klopp. W tym wypadku jednak wydaje się, że to tylko myślenie życzeniowe, bo trudno wyobrazić sobie, by FC Liverpool wypuścił go ot tak.

Trudno przewidzieć, na ile lista opublikowana przez "El Nacional" pokrywa się z faktycznymi ruchami Joana Laporty. Jednak pozycja Xaviego z całą pewnością osłabła i jeśli wyniki "Dumy Katalonii" się nie poprawią, faktycznie może dojść do jego zwolnienia, co jeszcze niedawno wydawało się czymś trudnym do wyobrażenia.