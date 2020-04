​Hiszpańscy dziennikarze wszędzie szukają sygnałów powrotu do normalności w dobie pandemii koronawirusa. Tym razem znaleźli je w okolicach domu Luisa Suareza, gdzie gwiazdor Barcelony w końcu wybrał się na spacer.

Hiszpania jest jednym z państw najmocniej zaatakowanych przed koronawirusa. Zakażonych jest już ponad 210 tys. ludzi, a zmarło 24 tys. Są jednak także dobre wiadomości, czyli przekroczenie progu 100 tys. osób wyzdrowiałych.

W tej sytuacji Hiszpanie powoli planują powrót do normalności, a jedną z oznak byłoby wznowienie sezonu Primera Division. Premier Hiszpanii ogłosił, że zawodowi sportowcy do treningów mogą wrócić 4 maja, a to daje szanse na powrót rozgrywek w drugiej połowie czerwca.

Ostatnio zniesiony został również zakaz opuszczania domów przez dzieci do 14. roku życia. Po tygodniach izolacji skorzystał z tego Luis Suarez, który z rodziną w końcu wybrał się na spacer. A na to tylko czekali fotoreporterzy Mundo Deportivo.

"Suarez wyszedł z domu ze swoimi dziećmi po kilku tygodniach izolacji. Krok po kroku wracamy do normalności" - pisze dziennik, a z okładki Mundo Deportivo krzyczy tytuł: "Ekskluzywne zdjęcia".