W wywiadzie dla hiszpańskiej telewizji Leo Messi zdradził, kogo uważa za najlepszego trenera. Chodziło o szkoleniowca, z którym miał okazję osobiście pracować w trakcie 17-letniej kariery w Barcelonie. 33-latek wymienił dwóch fachowców.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Media społecznościowe przed wtorkowymi meczami - Ronaldo znowu zmierzy się z Messim (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

Argentyńczyk odpowiedział bardzo konkretnie na pytanie o najlepszego trenera, z jakim miał styczność. Wymienił jednak nie jedną, lecz dwie osoby. Z ust Messiego padły dwa nazwiska: Luis Enrique i Pep Guardiola. Podkreślił, że uważa się za szczęściarza, z uwagi na możliwość współpracy z nimi.

Reklama

- Pep był wyjątkowy, sprawiał że zacząłem dostrzegać więcej rzeczy i w innym świetle. Wrażenie robiło to, jak przygotowywał nas i siebie do meczów, jak dbał o detale w obronie i ataku, mówił dokładnie jak mamy atakować, by wygrać - opowiedział złoty medalista olimpijski z Pekinu w 2008 roku.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Pod wskazówkami Guardioli grał w latach 2008-2012, zdobywając 14 trofeów i wyróżnień indywidualnych. Krócej występował pod okiem Luisa Enrique, ale w 105 meczach, strzelił wtedy 106 goli i dodał 43 asysty.

- Miałem szczęście móc współpracować z nim i z Luisem Enrique. Oni sprawili, że dojrzałem jako piłkarz, zwłaszcza pod kątem gry taktycznej - powiedział dla "Producciones del Barrio" gracz, który w grudniu 2020 roku pobił rekord Pelego, w liczbie bramek zdobytej dla jednego klubu.

MR