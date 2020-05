FC Barcelona. Lionel Messi: Z takim stylem nie wygramy Ligi Mistrzów

- Ostatnie mecze przed przerwą nie były udane dla nas i było to jasne, że z takim stylem nie moglibyśmy wygrać Ligi Mistrzów - stwierdził Lionel Messi. Argentyńczyk nie jest zadowolony z dyspozycji Barcelony, jednak nie przekreśla całkowicie szans swojego klubu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Badania temperatury i sprawdzanie samochodów. Tak piłkarze Barcelony wrócili do treningów © 2020 Associated Press

Według ostatnich doniesień medialnych sytuacja w Barcelonie nie należała do najlepszych. "Duma Katalonii" musiała tłumaczyć się z afery w social mediach oraz przyjąć ataki byłych włodarzy klubu.



Początkowo również zamieszanie wokół Ivana Rakiticia potwierdzało te doniesienia, ale ostatecznie były chyba wyolbrzymione. Dziś Lionel Messi odniósł się do niedawnych wypowiedzi Quique Setiéna i... skrytykował styl gry "Barcy".



- Ostatnie mecze przed przerwą nie były udane dla nas i było to jasne, że z takim stylem nie moglibyśmy wygrać Ligi Mistrzów. Nigdy nie wątpiłem w naszą drużynę czy personalia i również nie wątpię w to, że możemy wygrać wszystko, ale nie z takim stylem - stwierdził Messi w rozmowie z dziennikiem "Sport".



- Teraz każdy ma swoją opinie. Moja opiera się na tym, że miałem szczęście grać w Lidze Mistrzów niema co rok i wiem, że nie moglibyśmy jej wygrać, grając tak jak teraz - dodał.



FC Barcelona zremisowała ostatnie spotkanie w 1/8 finałów Ligi Mistrzów z Napoli 1-1. "Duma Katalonii" przegrała także spotkanie z Realem Madryt 0-2, choć w ostatnim spotkaniu przed przerwaniem rozgrywek udało jej się wygrać z Realem Sociedad 1-0.



Drużyna z Katalonii zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli Primera Division, mając dwa punkty przewagi nad Realem Madryt.



Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy





Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

Reklama

PA