Argentyńskie media podają, że Lionel Messi pojawi się na treningu FC Barcelona, który odbędzie się w poniedziałek. Wówczas klub zadecyduje czy będzie on trenował sam czy z resztą drużyny.

Primera Division FC Barcelona. Klub nie rozważa opcji odejścia Lionela Messiego

Przyszłość Lionela Messiego nadal nie jest znana. Wtorkowe doniesienia europejskich mediów mówiły, że Argentyńczyk zdecydował się na odejście z klubu i chciałby przenieść się do Manchesteru City.



Zanim to się jednak stanie, to Messi zamierza wypełnić swoje obowiązki w Barcelonie i stawi się na pierwszym treningu pod wodzą nowego trenera Ronalda Koemana, który odbędzie się w poniedziałek.



Jak twierdzi "TyC Sports" wtedy władze klubu podejmą decyzję, czy Messi będzie mógł trenować z resztą zespołu. Podobno rozpatrywana jest również możliwość treningów indywidualnych na bocznym boisku.



Pomimo zapowiedzi Argentyńczyka, dyrektor sportowy Barcy Ramon Planes stwierdził, że Messi zostanie w Barcelonie i wokół niego będzie budowana drużyna. Piłkarz chciałby skorzystać z klauzuli odejścia, jednak "Duma Katalonii" twierdzi, że aktywowanie jej po 10 czerwca nie jest możliwe.



