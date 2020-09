FC Barcelona. Lionel Messi rozmawiał z Josepem Guardiolą

Lionel Messi prawie całą piłkarska karierę spędził w Barcelonie. Nie wiadomo jednak, czy Argentyńczyk skończy ją na Camp Nou. Mówi się, że ma odejść do Manchesteru City, ale Josep Guardiola, menedżer "Obywateli", radził piłkarzowi, aby został w stolicy Katalonii.

Sprawą Messiego żyje nie tylko piłkarski świat. Czy zawodnik będący symbolem Barcelony odejdzie z klubu? Głównym faworytem do pozyskania Argentyńczyka jest Manchester City. Kilka dni w Barcelonie przebywał Guardiola, szkoleniowiec, angielskiego zespołu, ale podobno nie spotkał się z Messim.

Obaj panowie mieli za to rozmawiać przez telefon. Messi przekazał w niej swoje zamiary, a także chciał dowiedzieć się, czy klub z Etihad Stadium byłby gotowy go pozyskać. Natomiast Guardiola miał powiedzieć Argentyńczykowi, że ze względu na ekonomiczne trudności związane z taką operacją, to najlepiej, żeby został on na Camp Nou do końca kariery.



Klauzula odstępnego w kontrakcie Messiego, który obowiązuje do połowy 2021 roku, wynosi bowiem aż 700 milionów euro. Do tego trzeba doliczyć koszty pensji piłkarza, a Manchester City ma ostatnio ogromne problemy z przestrzeganiem finansowego fair play, co skończyło się nawet sprawą w sądzie, gdzie w ostatniej instancji Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie ukarał "Obywateli" finansowo, ale dopuścił ich do gry w Lidze Mistrzów (wcześniej dostali od UEFA dwuletni zakaz).



Dlaczego Messi chce opuścić Barcelonę, do której trafił w wieku 13 lat? Bo klub nie jest konkurencyjny w Europie. Ostatni raz Ligę Mistrzów wygrał w 2015 roku, a w tym sezonie nie zdobył żadnego trofeum. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w rozgrywkach 2007/08.



Argentyńczyk nie jest coraz młodszy. Ma już 33 lata i wie, że nie może czekać na kolejne sukcesy, a "Duma Katalonii" potrzebuje chyba rewolucji, żeby znowu liczyć się w walce o Puchar Europy.