Lionel Messi ma już dość i przechodzi do kontrataku! Jak poinformowała rozgłośnia RAC1, Argentyńczyk zamierza złożyć pozew przeciwko redakcji "El Mundo" - która upubliczniła warunki jego kontraktu - oraz pięciu osobom z otoczenia klubu, mającym dostęp do jego umowy.

Gazeta "El Mundo" wprawiła piłkarski świat w osłupienie, publikując szczegóły kontraktu Messiego. Na jego mocy w ciągu ostatnich czterech lat gry Argentyńczyk zainkasował ponad 555 mln euro.



Wielu odbiera ujawnienie tej informacji za prowokację, która ma nakłonić Messiego do opuszczenia Camp Nou po zakończeniu sezonu.

Atmosfera wokół kapitana "Barcy" robi się coraz gęstsza. - Mam dość bycia największym problemem tego klubu - stwierdził kilka miesięcy temu Messi.



33-letni gwiazdor nie siedzi z założonymi rękami i zamierza złożyć pozew w związku z ujawnieniem jego umowy.



Dziennikarze stacji RAC1 ujawnili, że Argentyńczyk złoży skargę nie tylko na "El Mundo", ale także pięć osób z klubu, które miały dostęp do jego kontraktu. Są to: były prezes Josep Maria Bartomeu, były wiceprezes Jordi Mestre, dyrektor generalny Oscar Grau, szef komisji zarządzającej Carles Tusquets oraz Roma Gomez Ponti - szef działu prawnego.



Bartomeu publicznie stwierdził, że to nie on jest źródłem przecieku kontraktu Messiego. - To bardzo poważny problem i to całkowicie nielegalne udostępniać profesjonalne kontrakty na zewnątrz - przyznał .

