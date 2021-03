Ligowy mecz z Realem Sociedad San Sebastian był 768. występem Lionela Messiego w barwach Barcelony. Argentyńczyk pobił klubowy rekord występów, który należał do Xaviego.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Laporta: Ta wielka rodzina zwana Barceloną z pewnością pokona trudności. Wideo © 2021 Associated Press

Xavi występował w Barcelonie w latach 1998 - 2015. We wszystkich rozgrywkach reprezentował kataloński klub 767 razy. Był to klubowy rekord.



To osiągnięcie w niedzielę pobił Messi. W meczu ligowym z Realem Sociedad San Sebastian zagrał w "Dumie Katalonii" po raz 768.

Reklama

Messi przez całą karierę występuje w Barcelonie. Debiutował w 2005 roku. Wiele razy mówiło się o jego odejściu, ale do dziś gra w klubie ze stolicy Katalonii. Do tej pory zdobył z drużyną m.in. 10 mistrzostw Hiszpanii. Cztery razy wygrał też Ligę Mistrzów.



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!