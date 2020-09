FC Barcelona. Lionel Messi ogłosił ostateczną decyzję

Lionel Messi podjął decyzję odnośnie swojej przyszłości w Barcelonie. Argentyńczyk zostaje w klubie.

Messi ogłosił, że zostaje w Barcelonie. Szczegóły zdradził w rozmowie z goal.com.

- Byłem niezadowolony i chciałem odejść. Nie pozwolono mi na to. Prezes Bartomeu powiedział mi, że jedynym sposobem na moje odejście jest zapłacenie klauzuli 700 mln euro - zdradził Argentyńczyk.



Kontrakt Messiego z "Dumą Katalonii" obowiązuje jeszcze przez rok. Piłkarz, aby opuścić klub, musiałby zdecydować się na batalię sądową, ale podkreśla, że nie zamierza występować przeciwko klubowi.



- Nigdy nie wystąpiłbym do sądu przeciwko Barcelonie. To klub, który kocham, on dał mi wszystko - przyznał.



Jeszcze tego samego dnia komunikat wydał Jorge Messi, ojciec i agent piłkarza. W swoim oświadczeniu zaznaczył on, że jego zdaniem klauzula 700 mln euro nie obowiązuje, a piłkarz może odejść za darmo.

Ojciec Messiego bardzo szybko doczekał się odpowiedzi ze strony La Liga, która jego interpretację nazwała "zbyt daleko idącą" oraz "wyrwaną z kontekstu". Przy okazji hiszpańska liga podtrzymała swoje zdanie odnośnie ważności kontraktu Messiego w Barcelonie.