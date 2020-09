Lionel Messi będzie mógł opuścić klub, jeżeli zdecyduje się nie grać w przyszłym sezonie. Tak sytuacje argentyńskiego zawodnika opisało ESPN. Pomimo ostatniego zamieszania Barcelona nadal oferuje Messiemu przedłużenie kontraktu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Protest kibiców Barcelony. Nie chcą odejścia Messiego. Wideo © 2020 Associated Press Primera Division Primera Division. FC Barcelona potwierdza: Messi nie stawił się na treningu

Jak podali dziennikarze ESPN FC Barcelona może zgodzić się rozwiązać kontrakt z Lionelem Messi, jeżeli zdecyduje się on nie grać w przyszłym sezonie. Dodatkowo Argentyńczyk musiałby się zrzec rocznej pensji.



Działacze katalońskiego klubu twierdzą, że jest to jedyna opcja na opuszczenie klubu przez piłkarza za darmo. Nie akceptują oni żądania Messiego dotyczącego klauzuli odejścia, która pozwala mu opuścić klub po każdym zakończonym sezonie.



Źródła ESPN w klubie potwierdzają, że jeżeli impas prawny będzie się przedłużał to może dojść do bezprecedensowej rozprawy sądowej.



Pomimo sporu pomiędzy Barceloną a Messim, klub nie wycofał oferty przedłużenia kontraktu. Włodarze "Dumy Katalonii" proponują Argentyńczykowi dwuletni kontrakt. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do czerwca 2021 roku.



Zobacz więcej doniesień o Primera Division



PA