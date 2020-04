Lionel Messi może odejść z Barcelony do MLS albo Chin, ale raczej nie do Interu Mediolan, uważa Rivaldo, była gwiazda "Dumy Katalonii".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Messi przyłączył się do akcji. Gwiazdor zachęca do pozostania w domu. Wideo INTERIA.TV

"Były prezes Interu Massimo Moratti powiedział niedawno, że przyjście Messiego do Interu byłoby możliwe i we Włoszech znowu bylibyśmy świadkami konfrontacji Argentyńczyka z Cristianem Ronaldem, ale ja nie wierzę, że Leo opuści Barcelonę dla jakiegokolwiek europejskiego klubu" - stwierdził Rivaldo.

Reklama

"Myślę, że nie ma powodów, aby opuszczać Hiszpanię, jednak jeśli pewnego dnia to się zdarzy, to będzie to klub z Chin albo MLS, ale tylko wtedy, gdy już nie będzie tak ważnym piłkarzem dla Barcelony" - dodał Brazylijczyk.



Dlaczego mistrz świata z 2002 roku jest sceptyczny w tej kwestii?



"Nawet jeśli przyjście do Interu może być korzystne dla piłkarza ze względów finansowych, to podejrzewam, że to nie wystarczy, aby go przekonać i myślę, iż to jest bardziej propaganda niż realna możliwość na rynku transferowym" - tłumaczył Rivaldo.



"Oczywiście, Inter to duży europejski klub, który w przeszłości pozyskiwał doskonałych zawodników i udało mu się zdobyć kilka ważnych tytułów, ale nie wyobrażam sobie, żeby Messi zmienił klub, kiedy wciąż jest na swoim najlepszym poziomie w Barcelonie" - stwierdził.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo i Leo Messi / BEN STANSALL / AFP

Pawo