Hiszpańskie media opublikowały pierwsze wypowiedzi Lionela Messiego pochodzące z dużego wywiadu, który przeprowadził z nim dziennikarz Jordi Evole. Argentyńczyk stwierdził, że latem przechodził przez bardzo zły czas i przyznał, że klub znajduje się obecnie w trudnej sytuacji.

Cała rozmowa z Messim zostanie opublikowana w niedzielę 27 grudnia w telewizji La Sexta. Do tego czasu systematycznie mają pojawiać się jednak fragmenty z wypowiedziami kapitana "Dumy Katalonii". W pierwszym z nich dowiadujemy się, co Messi czuł latem, gdy był bliski odejścia z Camp Nou.

Przypomnijmy, w sierpniu Messi poinformował zarząd FC Barcelona o chęci jednostronnego rozwiązania kontraktu, powołując się na klauzulę odejścia zawartą w jego umowie.



Barcelona nie zgodziła się jednak na to. Klub stwierdził, że termin, w którym piłkarz mógł wykorzystać wspomniany zapis już minął, a jedyną możliwością na zerwanie kontraktu Argentyńczyka jest wpłata klauzuli wynoszącej 700 mln euro.



Ostatecznie Messi pozostał w Barcelonie, lecz jego przyszłość wciąż nie jest znana. Jego umowa obowiązuje do 30 czerwca 2021 roku, więc już w styczniu 33-latek może rozpocząć negocjacje z nowym klubem. Wiele mówi się zwłaszcza w kontekście ewentualnych przenosin Argentyńczyka do drużyny PSG.

Messi stwierdził wprost, że latem przechodził przez zły okres, lecz ma to już za sobą. Teraz ma lepsze odczucia i jest gotów do walki w Barceloną o kolejne tytuły.

- Czuję się dobrze. To prawda, latem miałem bardzo zły czas z powodu zakończenia sezonu, burofaksu i tego, co się wydarzyło. Wszystko to towarzyszyło mi jeszcze na początku sezonu, ale teraz jest już dobrze. Mam ochotę walczyć o wszystkie trofea i jestem podekscytowany - przyznał Messi we wspomnianym wywiadzie.



- Wiem, że klub przeżywa bardzo trudny okres na wielu płaszczyznach, ale ja jestem pełen chęci - dodał.

Po 14 kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy Barcelona zajmuje piąte miejsce w tabeli, mając osiem punktów straty do Realu Madryt. Katalończycy rozegrali jednak jeden mecz mniej.



TB



Primera Division - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy

