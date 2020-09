Lionel Messi chce zażegnać konflikt, który w Barcelonie latem osiągnął swoje apogeum. Kapitan "Dumy Katalonii" zwrócił się do wszystkich fanów Barcy z ważnym przekazem.

- Biorę na siebie odpowiedzialność za błędy. Jeśli je popełniłem, to tylko po to, żeby uczynić Barcelonę lepszą i silniejszą - zapewnił Messi w rozmowie z dziennikiem "Sport".



Argentyńczyk od dawna jest skonfliktowany z prezydentem klubu Josepem Marią Bartomeu. Prezydenta atakuje zresztą cała rzesza legend Barcelony, a do klubu wpłynęła już wymagana liczba podpisów, by wesprzeć wniosek o wotum nieufności dla obecnego zarządu.

Skala konfliktu doprowadziła do tego, że Messi latem złożył pisemne żądanie, by odejść z klubu. Ostatecznie jego starania spełzły na niczym, a - co gorsza dla Messiego - klub pożegnał Luisa Suareza, z którym kapitan Barcy był mocno związany także poza boiskiem.

Dziś sześciokrotny triumfator Złotej Piłki stara się jednak załagodzić konflikt, by Barcelona nie spisała na straty kolejnego sezonu.

- Chciałbym zakończyć wszystkie nieporozumienia i postawić kropkę. Wszyscy "barcelonistas" powinni trzymać się razem - apelował Messi.

- Chcę wysłać wiadomość do wszystkich socios. Jeśli w jakimś momencie kogoś z nich mogło zdenerwować coś, co powiedziałem lub zrobiłem, nie miejcie wątpliwości, że zawsze to robiłem, myśląc również o tym, co najlepsze dla klubu - stwierdził Argentyńczyk.

Barcelona dobrze rozpoczęła sezon, wygrywając wysoko 4-0 z Villarreal. Messi zdobył w tym meczu bramkę z rzutu karnego, dwa trafienia zaliczył 17-letni Ansu Fati, a ostatni gol był samobójczym trafieniem Paua Torresa.

Zdjęcie Lionel Messi pod wodzą nowego trenera Ronalda Koemana / AFP

