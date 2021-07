Równo z początkiem lipca nadeszła chwila, której obawiali się wszyscy kibice "Dumy Katalonii". Kontrakt Lionela Messiego utracił ważność, a piłkarz nie podpisał jeszcze nowej umowy.



Co prawda prezydent klubu Joan Laporta zapowiada, że nie ma powodów do obaw, a do finalizacji negocjacji zostały jedynie szczegóły, ale nie zmienia to faktu, że w chwili obecnej Messi jest wolnym zawodnikiem. Nie ma klubu, może więc podpisać umowę z dowolnym zespołem.





Lionel Messi nie jest już piłkarzem Barcelony

Pamiętając, że Messi jeszcze rok temu - za czasów prezydentury skompromitowanego Josepa Marii Bartomeu - chciał odejść z Barcelony, żadne rozwiązanie nie jest wykluczone. Niemniej, wciąż najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się podpisanie przez Messiego nowego kontraktu z Barcą - z innymi klubami Argentyńczyk mógł negocjować już od początku stycznia, a więc pół roku przed wygaśnięciem kontraktu.



Na razie Messi przebywa na turnieju Copa America, gdzie razem z reprezentacją Argentyny chce zdobyć mistrzostwo kontynentu.



Dotychczas Messi był związany z Barceloną nieprzerwanie przez 21 lat, odkąd jako 13-latek trafił do Katalonii z rodzinnej Argentyny. Z klubem świętował wiele niesamowitych sukcesów - jak czterokrotne wygranie Ligi Mistrzów, czy 10-krotne mistrzostwo Hiszpanii.



Sam Messi sześciokrotnie sięgał po Złotą Piłkę - częściej niż jakikolwiek inny gracz w historii. Dla Barcelony zagrał w 778 oficjalnych meczach, strzelając 672 gole i notując 305 asyst.

Zdjęcie Leo Messi / LLUIS GENE / AFP

