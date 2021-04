Leo Messi kolejny raz zabłysnął - tym razem poza boiskiem, decydując się na piękny gest. Gwiazdor FC Barcelona przekazał na licytację buty, w których pobił rekord Pelego w liczbie bramek strzelonych dla jednego klubu.

Argentyńczyk dokonał historycznego wyczynu w grudniu ubiegłego roku.

W wygranym 3-0 meczu z Realem Valladolid strzelił wówczas swojego 644. gola w barwach Barcelony. Żaden inny zawodnik nie zdobył tyle bramek dla jednego klubu.



Buty z tamtego spotkania Messi przekazał Narodowemu Muzeum Sztuki Katalonii. Następnie razem z przedstawicielami tej instytucji podjął decyzję, by wystawić je na aukcji.

Niezwykły gest Messiego

Według wyceny domu aukcyjnego, który zajmie się sprzedażą korków, mogą one kosztować od 57 500 euro (ok. 230 tys. zł) do 80 500 euro (ok. 322 tys. zł). Kwota ma zostać przekazana na rzecz jednego ze szpitali w Barcelonie.



- Pobicie rekordu bardzo mnie ucieszyło, ale myślę, że ważniejsze jest to, aby pomóc wszystkim chorym dzieciom, które walczą o zdrowie - skwitował całą sprawę Messi.



