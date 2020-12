W niedzielę hiszpańska telewizja La Sexta opublikowała głośny wywiad z Leo Messim, który przeprowadził Jordi Evole. Argentyńczyk poruszył w nim między innymi kwestie dotyczące swojej najbliższej, ale i nieco dalszej przyszłości i przyznał, że do zakończenia sezonu nie zamierza negocjować przenosin do innego klubu.

Po zamieszaniu, które rozgorzało latem wokół Leo Messiego, kibice FC Barcelona żyją w niepewności, zastanawiając się czy Argentyńczyk latem opuści Camp Nou.

Kontrakt 33-latka wygasa 30 czerwca 2021 roku, dlatego już w styczniu mógłby on podjąć negocjacje z innym klubem. Niedzielnym wywiad kapitana "Barcy" nie rozwiał wątpliwości katalońskich fanów, a wszystko rozstrzygnie się dopiero na koniec sezonu.

- Nie będę negocjował w styczniu z innymi klubami. Poczekam do końca rozgrywek. Ważne jest dobre zakończenie sezonu, walka o trofea, a nie skupianie się na innych rzeczach - stwierdził Messi, przyznając jednocześnie że na pewno nigdy nie trafi do Realu Madryt i Atletico Madryt.

Argentyńczyk wrócił także do sierpniowych wydarzeń, gdy wysłał do ówczesnego prezesa Josepa Bartomeu burofaks, informując go o chęci odejścia z klubu.

33-latek chciał opuścić klub za darmo, powołując się na klauzulę zapisaną w swoim kontrakcie. Klub jednak orzekł, że stosowny zapis nie jest już aktywny, a Messi może opuścić drużynę jedynie po wpłacie klauzuli odstępnego, wynoszącej 700 mln euro.

Gwiazdor ostatecznie pozostał w ekipie "Katalonii". Teraz przyznał jednak, że był przekonany, iż rzeczywiście może opuścić klub, a jego zdanie powielało wiele osób. Nie chciał jednak rozstawać się ze swoim ukochanym klubem w atmosferze konfliktu.

- Wiele razy mówiłem prezesowi, że chcę odejść. Burofaks był formą zakomunikowania tego w oficjalny sposób. Stwierdziłem, że wypełniłem cykl i potrzebowałem zmiany - przyznał Messi. Dodał, że latem miał bardzo zły czas, lecz teraz czuje się już dobrze i jest gotowy do walki.