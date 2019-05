Po klęsce w półfinale Ligi Mistrzów na Barcelonę spadł kolejny cios. Napastnik Luis Suarez nie zagra już w tym sezonie z powodu kontuzji kolana. Pod znakiem zapytania stanął także występ Urugwajczyka w Copa America.

Suarez doznał urazu łąkotki w prawym kolanie. W czwartek dr Ramon Cugat przeprowadził zabieg artroskopii. Barcelona poinformowała, że przerwa w grze 32-letniego napastnika potrwa około sześciu tygodni. To oznacza, że Suarez nie wystąpi w kończących sezon w Primera Division spotkaniach z Getafe i z Eibar. "Duma Katalonii" będzie musiała sobie poradzić bez niego także w finale Pucharu Króla przeciwko Valencii, który zostanie rozegrany 25 maja w Sewilli.



Barcelona już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, więc w La Liga brak Suareza nie będzie miał wpływu. Co innego w Pucharze Króla. Podopieczni Ernesto Valverde będą chcieli sięgnąć po to trofeum, żeby w pewnym stopniu osłodzić swoim kibicom upokorzenie w Lidze Mistrzów.



Kontuzja Suareza to zła wiadomość dla reprezentacji Urugwaju. 14 czerwca w Brazylii startuje Copa America i nie wiadomo, czy znakomity snajper zdąży wykurować się na czas. Pierwszym rywalem Urugwaju będzie Ekwador (16 czerwca).



W tym sezonie Suarez strzelił 25 goli i zaliczył 13 asyst we wszystkich rozgrywkach, w których brała udział Barcelona.

