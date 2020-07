Patrick Kluivert i Laurent Blanc są faworytami do objęcia posady trenera Barcelony, jeśli prezes Josep Maria Bartomeu zdecyduje się zwolnić Quique Setiena, informuje hiszpańska prasa.

