​FC Barcelona będzie miała ogromny problem z obroną mistrzostwa Hiszpanii. Co prawda traci tylko punkt do liderującego Realu Madryt, ale rozegrała mecz więcej i w tym momencie już nic nie zależy tylko od niej.

We wtorek "Duma Katalonii" zremisowała na Camp Nou z Atletico Madryt 2-2 w 33. kolejce Primer Division. To powinien być wieczór Lionela Messiego, który zdobył 700. bramkę w karierze, ale zamiast tego przyszło kolejne rozczarowanie.

"Wielka szkoda, a z każdym meczem walka o tytuł staje się dla nas coraz trudniejsza" - powiedział Quique Setien trener Barcelony, która od czasu wznowienia rozgrywek zremisowała trzy na sześć rozegranych spotkań.



"Strata punktów we wtorek oddala nas od mistrzostwa, ale musimy cały czas się starać" - dodał.



Real w czwartek podejmie w Madrycie Getafe CF i zwycięstwo pozwoli mu odskoczyć na cztery punkty, a do zakończenia sezonu pozostanie jeszcze tylko pięć kolejek.



"Ciężko jest walczyć o tytuł, kiedy traci się punkty w dwóch meczach z rzędu, będziemy jednak grać do końca" - stwierdził pomocnik Barcelony Sergio Busquets.