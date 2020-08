FC Barcelona ma nadzieję podpisać nowy kontrakt z Ansu Fatim. Klauzula odstępnego wynosiłaby w nim aż 400 mln euro!

17-letni zawodnik ma jeszcze umową obowiązującą do połowy 2022 roku i jest w niej klauzula wynosząca 170 mln euro.

"Duma Katalonii" zamierza jednak dmuchać na zimne i przedłużyć kontrakt z młodym napastnikiem.



W nowej umowie klauzula wzrosłaby do 400 mln euro. To ma uchronić Barcelonę przed przypadkiem Neymara, którego Paris Saint-Germain wykupił za rekordowe w historii 222 mln euro.



Fati w debiutanckim sezonie w barwach "Dumy Katalonii w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył osiem bramek i zaliczył asystę.