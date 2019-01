Po odejściu Paco Alcacera i Munira El Haddadiego FC Barcelona została z tylko jednym nominalnym środkowym napastnikiem - Luisem Suarezem. W tej sytuacji dość niespodziewanym kandydatem do wzmocnienia siły ataku został Kevin-Prince Boateng, grający w US Sassuolo.

O możliwym transferze Boatenga poinformował włoski dziennikarz Gianluca di Marzio. Napastnik Sassuolo jest dla Barcy atrakcyjny z kilku powodów. Ważnym jest niewygórowana cena - "Duma Katalonii" chciałaby wypożyczyć Ghańczyka na pół roku z klauzulą wykupu po sezonie wynoszącą 8 mln euro. Istotna miałaby być też wszechstronność piłkarza, który z powodzeniem może zabezpieczyć kilka ofensywnych pozycji.

Według di Marzio Boateng miałby zdawać sobie sprawę, że w Barcelonie nie będzie piłkarzem pierwszego wyboru i nie ma nic przeciwko roli dżokera. To ważne dla trenera Barcy Ernesto Valverde, bo właśnie ze względu na zbyt małą liczbę minut na boisku latem na wypożyczenie do Borussii Dortmund przeniósł się Paco Alcacer, a zimą Munir El Haddadi odszedł do Sevilli FC.

Samego zawodnika ma kusić oferta z tak renomowanego klubu. Dla 31-letniego zawodnika to już ostatni moment, by zagrać w klubie ze światowego topu.



Boateng jest 15-krotnym reprezentantem Ghany, dla której strzelił dwa gole. W 2014 roku został wyrzucony z kadry przez ówczesnego selekcjonera.



Waleczny zawodnik jest znany z częstego zmieniania klubów. W swojej karierze był już piłkarzem Herthy Berlin, Tottenhamu Hotspur, Borussii Dortmund, FC Portsmouth, FC Genoa, AC Milan, FC Schalke 04, UD Las Palmas, Eintrachtu Frankfurt oraz US Sassuolo.

