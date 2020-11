Odejdzie, nie odejdzie, odejdzie, nie odejdzie... Wyliczanka fanów FC Barcelona dotycząca Leo Messiego trwa w najlepsze. W kwestii przyszłości genialnego Argentyńczyka sporo może zależeć od wyników zbliżających się wyborów prezydenckich, w których startuje między innymi Victor Font. 48-latek zdradził, w jaki sposób zamierza namówić Messiego do pozostania na Camp Nou.

Po dymisji prezesa Josepa Marii Bartomeu wielu fanów "Barcy" odetchnęło z ulgą. Był sternik klubu był w ostatnim czasie w stolicy Katalonii wrogiem publicznym numer jeden i to na jego barki zrzucono odpowiedzialność za kompromitacje w minionej edycji Ligi Mistrzów i poprzednie wpadki klubu.



Na Camp Nou trwa zażarta walka o przywództwo, a kartą przetargową w ręku wszystkich kandydatów jest między innymi osoba Leo Messiego. Argentyńczyk latem był zdesperowany, by opuścić Camp Nou. To mu się nie udało, lecz gwiazdor może odejść za darmo już po finiszu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt.



Zatrzymanie sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki to zadanie dla przyszłego prezesa klubu. Victor Font zdradził, jak zamierza namówić Messiego do podpisania nowego kontraktu.



- Messi może opuścić klub? Wiemy, że istnieje taka możliwość, ponieważ chciał odejść już latem. Jesteśmy jednak pełni nadziei. Messi potrzebuje konkurencyjnego projektu, by zostać. On chce wygrywać - przyznał Font w rozmowie z BBC World Service.

- Musimy się upewnić, że wie o istnieniu projektu, zwycięskiego projektu. Dla nas związek Barcelony z Messim jest strategiczny. On jest w klubie od 13 roku życia i myślę, że powinien tu pozostać nawet po przejściu na piłkarską emeryturę - dodał.

Zwycięski projekt to rzeczywiście jeden z priorytetów Messiego, co Argentyńczyk podkreślał już w ubiegłym roku w wywiadzie z katalońskim "Sportem". Aby jednak pertraktować ze słynnym Argentyńczykiem w kwestii projektu i nowego kontraktu, najpierw trzeba wygrać wyścig o fotel prezesa.

