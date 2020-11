Joan Laporta chce znowu zostać prezesem Barcelony i zapewnił kibiców, że będzie chciał zatrzymać w klubie największą gwiazdę piłkarza Lionela Messiego. 58-letni prawnik w poniedziałek zgłosił swoją kandydaturę. Wybory zaplanowane są na 24 stycznia.

Laporta, który stał na czele "Dumy Katalonii" w latach 2003-10, obiecał, że przede wszystkim chce naprawić atmosferę, która panuje wokół klubu.

- Chcę byśmy wszyscy znowu byli jednością. Przecież 'Barcelonismo' nas wszystkich łączy. Nigdy nie powinno dzielić. Jest czas, by drużyna znowu była prowadzona do kolejnych zwycięstw, by znowu o nas było głośno dzięki sukcesom" - powiedział.

Barcelona od miesięcy znajduje się w kryzysie sportowym i gospodarczym.

W piątek klub ustalił z piłkarzami obniżenie kontraktów, co pozwoli zaoszczędzić ok. 122 mln euro. Gdyby nie doszło do porozumienia, to już w styczniu - jak informowały media - Barcelona musiałaby ogłosić bankructwo. Z powodu pandemii koronawirusa "Barca" jest ok. 300 mln euro na minusie. Długi wzrosły do kwoty 488 mln euro - poinformował dziennik "Marca".

Sportowo sytuacja nie wygląda lepiej. Barcelona zajmuje teraz siódme miejsce w tabeli. Messi latem chciał odejść z klubu i w pewnym sensie tylko zapisy prawne w jego kontrakcie spowodowały, że został. To wszystko sprawiło, że w październiku z funkcji prezesa zrezygnował Josep Bartomeu.

