FC Barcelona jest gotowa wysłuchać ofert za Ivana Rakiticia. Wicemistrzem świata zainteresowane są Atletico Madryt i Sevilla FC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żona Ivana Rakiticia zablokowała jego transfer? INTERIA.TV

"Duma Katalonii" chciałaby za 32-letniego pomocnika około 20 milionów euro.

Reklama

Chorwat w tym sezonie nie zawsze był pierwszym wyborem w klubie. Co prawda rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach, ale złożyło się to tylko na połowę możliwych minut.



Rakitić w Barcelonie osiągnął wiele sukcesów. Przede wszystkim wygrał Ligę Mistrzów, po cztery razy został krajowym czempionem i zdobył Puchar Króla. Trzy razy zwyciężał w Superpucharze Hiszpanii, a po dwa Superpucharze Europy i klubowych mistrzostwach świata.



Pomocnikiem, który chciałby zostać w Hiszpanii, mają interesować się Atletico i Sevilla. Właśnie z tego drugiego klubu trafił do Barcelony w połowie 2014 roku.

Zdjęcie Ivan Rakitić / AFP

Pawo