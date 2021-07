Jeśli ta transakcja dojdzie do skutku, z miejsca stanie się jednym z hitów letniego okna transferowego.



To właśnie w barwach Atletico Madryt Griezmann wyrósł na jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Na Camp Nou miewał wprawdzie problemy z nawiązaniem do swojej najlepszej formy, lecz trener "Los Colchoneros" Diego Simeone nie zapomniał o swoim byłym podopiecznym i z chęcią ponownie przygarnąłby go do swojej drużyny. Może do tego dojść już tego lata.



FC Barcelona i Atletico Madryt szykują transferowy hit

"Mundo Deportivo" informuje, że "Barca" rozpoczęła rozmowy z Atletico na temat wymiany Griezmanna za Saula.

FC Barcelona poszukuje bowiem środkowego pomocnika, a limit płac nie pozwala jej rozmyślać o kupnie nowego zawodnika. Trener Ronald Koeman jest gotów pożegnać gwiazdora z Francji, jeśli w klubie zostanie Messi.



Saul natomiast chce zmienić otoczenie. Zainteresowanie jego transferem Hiszpana wykazał Liverpool, lecz kwota 40 mln euro nie przekonała działaczy Atletico do podjęcia rozmów. Klauzula odstępnego w kontrakcie 26-latka wynosi 150 mln euro.



