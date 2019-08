Roczne wypożyczenie Coutinha z FC Barcelona do Bayernu Monachium zwalnia na najbliższe 10 miesięcy bordowo-granatową koszulkę z numerem siedem. Jej nowym właścicielem nie będzie mógł jednak zostać Antoine Griezmann.

Zgodnie z oficjalnym regulaminem ligi hiszpańskiej, żaden zawodnik nie może zmienić swojego numeru na koszulce, jeśli rozegrał w nim choć jedno oficjalne spotkanie w danym sezonie. Francuz natomiast ma już za sobą debiut w barwach Barcelony, który nie należał do najbardziej udanych spotkań 28-latka. Duma Katalonii przegrała w piątek w Athletikiem Bilbao 0-1 po spektakularnej bramce Aritza Aduriza, a grający z numerem siedemnastym Griezmann nie potrafił zagrozić bramce Basków.

Gdyby Coutinho trafił do Barcelony kilka dni wcześniej, jeszcze przed pierwszą kolejką La Ligi, napastnik "Barcy" prawdopodobnie występowałby w drużynie mistrza Hiszpanii z siódemką na plecach. Francuz był związany z tym numerem przez całą karierę - zarówno w Atletico Madryt jak i w Realu Sociedad. Nadruk na swoich plecach będzie mógł zmienić dopiero latem przyszłego roku, o ile oczywiście Coutinho zostanie wykupiony przez Bayern po rocznym okresie wypożyczenia lub nie będzie stwarzał 28-latkowi problemów po powrocie do stolicy Katalonii.



Griezmann trafił do Barcelony latem tego roku. Aby go pozyskać, "Blaugrana" musiała dokonać na konto Atletico Madryt przelewu na kwotę 120 milionów euro. W poprzednich rozgrywkach atakujący rozegrał w barwach "Los Colchoneros" 48 spotkań, notując 21 bramek i 10 asyst.



