FC Barcelona podpisała pięcioletni kontrakt z Frenkiem de Jogiem, jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy młodego pokolenia w Europie, jednocześnie wpisując ogromną sumę odstępnego, wnoszącą 400 milionów euro!

Zdjęcie Frenkie de Jong /Getty Images

W "Dumie Katalonii" tylko kilku piłkarzy ma wyższe klauzule odejścia. Największą posiada Lionel Messi. Na Argentyńczyka trzeba wyłożyć 700 mln euro.

200 milionów euro mniej kosztowałoby wykupienie z Barcelony m.in. Gerarda Pique, Sergia Busquetsa, Sergiego Roberto czy Samuela Umtitiego.

Mistrzowie Hiszpanii wygrali wyścig po 21-letniego pomocnika z Paris Saint-Germain czy Manchesterem City.

Ajax Amsterdam za de Jonga dostanie 75 milionów euro plus następne 11 w zależności od występów. Piłkarz do końca sezonu pozostanie jeszcze w Holandii, natomiast do stolicy Katalonii przeniesie się od lipca.

Co go skłoniło do przyjścia na Camp Nou?

"Fakt, że traktowali mnie poważnie i że mam dużą szansę na meczowe minuty sprawił, że decyzja była dużo łatwiejsza" - powiedział de Jong.

"To nie tak, że jadę do Barcelony jako turysta, żeby zobaczyć w akcji Messiego. Nie powiem, że posadzę na ławce Busquetsa czy coś takiego! Myślę jednak, że mam dużą szansę na wiele minut" - dodał.

21-latek został 20. Holendrem, który zagra w barwach Barcelony. Piłkarz przyznał, że od dawna chciał podążać śladami takich osób jak Johan Cruyff czy Ronald Koeman, selekcjoner "Pomarańczowych".

"Oglądałem Barcelonę jako dziecko, a kiedy byłem już bardziej świadomy, to była era Guardioli z wielkimi sukcesami" - mówił de Jong.

"One sprawiły, że stałem się jeszcze większym fanem. Zawsze kibicowałem Messiemu, chociaż lubiłem cały zespół" - zakończył.

