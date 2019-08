Przedstawiciele Barcelony polecieli we wtorek do Francji na rozmowy z Paris Saint-Germain w sprawie powrotu na Camp Nou Neymara.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Mbappe o Neymarze: "Chciałbym, żeby został". Wideo © 2019 Associated Press

W składzie delegacji znalazł się dyrektor Eric Abidal i dwóch innych ważnych przedstawicieli klubu, podało katalońskie radio Rac 1 i katalońska telewizja TV3.

Reklama

"Przełom jest znaczący, ponieważ do tej pory PSG odmawiało spotkania z emisariuszami Barcelony, ale to nie oznacza, że umowa jest blisko" - napisano na stronie internetowej Rac 1.

PSG ujawniło w sobotę, że rozmowy transferowe w sprawie Neymara są "bardziej zaawansowane niż wcześniej". Brazylijczyk nie znalazł się w kadrze meczowej na pierwszy pojedynek nowego sezonu Ligue 1. Leonardo, dyrektor sportowy klubu, przyznał, że piłkarz jest bliski odejścia, ale "nie dostał jeszcze zgody na transfer".

Powrót do Barcelony, z którą w ciągu czterech lat zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii i wygrał Ligę Mistrzów, odchodząc w 2017 za rekordowe 222 miliony euro, albo przenosiny do Realu Madryt, to dwa najbardziej prawdopodobne kierunki. Hiszpański dziennik "As" napisał, że mistrzowie Francji oferowali zawodnika "Królewskim".



Z kolei "Mundo Deportivo" podało, że sam Neymar wolałby wrócić do Barcelony, aby grać z Lionelem Messim i Luisem Suarezem.

Zobacz terminarz Primera Division