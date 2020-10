Frenkie De Jong, Clement Lenglet, Gerard Pique oraz Marc-Andre ter Stegen przedłużyli swoje kontrakty z FC Barcelona. "Duma Katalonii" poinformowała o tym tuż po wygranym 5-1 spotkaniu Ligi Mistrzów z Ferencvaros.

Nowe umowy De Jonga oraz Lengleta będą obowiązywać aż do 30 czerwca 2026 roku. Z kolei umowa ter Stegena potrwa o rok krócej, do 30 czerwca 2025 roku.

Na nieco krótszą, choć także długoterminową umowę przystał 33-letni Gerard Pique. Środkowy obrońca podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.



Przedłużenie umów z powyższą czwórką to znakomite wieści dla fanów Barcy. Każdy z nich jest podstawowym zawodnikiem klubu w trwającym sezonie.



Barcelona o nowych umowach poinformowała tuż po wygranym 5-1 spotkaniu Ligi Mistrzów z węgierskim Ferencvaros. Bramki dla katalońskiego zespołu zdobywali Lionel Messi, Ansu Fati, Philippe Coutinho, Pedri oraz Ousmane Dembele. Nie popisał się za to Pique, który spotkanie zakończył z czerwoną kartką.

W najbliższym czasie Barcelonę czekają trudne starcia - 24 października zagra ligowy klasyk z Realem Madryt, a kilka dni później zmierzy się w Lidze Mistrzów z Juventusem.

