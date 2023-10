Nie wiem, czy tak się stanie, ale oczywiście chciałbym móc pożegnać się z kibicami w inny sposób. Myślę, że kiedy odchodziłem, czułem się dziwnie i to nie jest dobre, patrząc na to, co przeżyliśmy razem, co sobie dawaliśmy. Myślę, że zasługuję na to, by pożegnać się z tymi ludźmi, z którymi przeżyliśmy tak wiele radości i smutków w mojej karierze. Barcelona jest moim domem, kocham ten klub

~ Lionel Messi (cyt. za mundodeportivo.com)