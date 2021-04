Chociaż FC Barcelona ma spore długi i z całą pewnością nie będzie szaleć na rynku transferowym, to jak informuje "Mundo Deportivo" nowym piłkarzem Dumy Katalonii ma zostać Memphis Depay z Olympique Lyon. Holender, który należy do ulubieńców Ronalda Koemana, w lipcu będzie wolnym zawodnikiem i dzięki temu będzie mógł przenieść się do nowej drużyny.

