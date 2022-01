Oscar potwierdził zainteresowanie ze strony FC Barcelona w rozmowie z TNT Sports.



- Powiedziano mi o zainteresowaniu. Myślę, że wciąż próbują coś wymyślić. Barcelona ma problem z rejestrowaniem nowych zawodników i musi uporządkować rozmowy z moim klubem. Chcieliby, bym dołączył do drużyny do końca sezonu. Wciąż rozmawiają, sprawa jest w toku, ale wciąż jest problem z nowymi nabytkami. Dani Alves chyba się o tym przekonał - powiedział Brazylijczyk, wspominając o swoim rodaku.

Oscar na celowniku FC Barcelona. Zaskakujący transfer w toku

W latach 2012-17 Oscar błyszczał na europejskich boiskach, będąc zawodnikiem Chelsea. Później jednak w pogoni za fortuną zdecydował się na zaskakujący transfer do Chin, w których gra do dnia dzisiejszego.



Czy FC Barcelona zdoła ponownie sprowadzić go na Stary Kontynent?





