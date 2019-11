Dyrektor sportowy Barcelony Eric Abidal przyznał, że kataloński klub jest zainteresowany transferem Lautaro Martineza.

Szefowie Barcelony muszą szukać nowego snajpera, bo Luis Suarez ma już 32 lata i trudno wyobrazić sobie, aby jego kontrakt, który wygasnąć ma za półtora roku, został przedłużony. Co więcej, hiszpańskie media przekonują, że Urugwajczyk może opuścić Barcelonę już w przyszłym roku.

Na głównego kandydata do zastąpienia Suareza wyrósł Lautaro Martinez.



22-letni Argentyńczyk imponuje formą w Interze Mediolan. W 12 meczach ligowych strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty, a kolejne trzy bramki dołożył w czterech występach w Lidze Mistrzów. Wartość rynkowa młodego snajpera szybko rośnie (jak podaje Transfermarkt już 40 mln euro), podobnie jak zainteresowanie nim na rynku transferowym. Argentyńczyk wydaje się idealnym następcą Suareza w ataku Barcelony.

- Jest piłkarzem kompletnym. Gra na równym wysokim poziomie - przyznał dyrektor klubu.

- Znamy jego atuty, ale są też inni piłkarze o wysokich umiejętnościach - dodał Abidal.

Dyrektor Barcelony podkreślił, że nie jest tajemnicą to, iż klub poszukuje nowych zawodników. - Jestem szczery z piłkarzami i Luis (Suarez - red.) może to potwierdzić, bo w ubiegłym roku powiedziałem mu, że zamierzamy szukać ofensywnego zawodnika. Zaakceptował to, bo chce jak najlepiej dla drużyny - przekonywał Abidal.

Luis Suarez rozegrał w obecnym sezonie 13 meczów w barwach Barcelony i strzelił osiem goli.

MZ