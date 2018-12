FC Barcelona pokonała Celtę Vigo 2-0 w meczu 17. kolejki Primera Division. Dzięki tej wygranej jest liderem ligi hiszpańskiej.

Wynik meczu bardzo szybko otworzył Ousmane Dembele. W 10. minucie z linii pola karnego uderzył Lionel Messi, bramkarz Ruben Blanco odbił piłkę przed siebie, a francuski skrzydłowy z kilku metrów dobił piłkę do bramki.

Na 2-0 w 45. minucie podwyższył Messi, wykorzystując doskonałe podanie Jordiego Alby. Po dograniu hiszpańskiego obrońcy Leo był sam przed bramkarzem.

Dzięki wygranej "Duma Katalonii" powiększyła do trzech punktów przewagę nad Atletico Madryt. Tyle samo punktów, co Atletico, może mieć Sevilla, jeśli w weekend pokona Leganes. Real Madryt jest na czwartym miejscu, ma rozegrany mecz mniej i osiem punktów straty do Barcelony.

FC Barcelona - Celta Vigo 2-0 (2-0)

Bramki: 1-0 Dembele (10.), 2-0 Messi (45.)

