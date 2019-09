Legenda i były kapitan FC Barcelona Carles Puyol otrzymał propozycję objęcia posady dyrektora sportowego "Dumy Katalonii". 41-latek zdecydował się jednak odrzucić tę ofertę, o czym poinformował na swoim twitterowym koncie.

- Dzień dobry wszystkim. W ostatnich tygodniach pojawiło się kilka historii na temat mojego ewentualnego dołączenia do FC Barcelona w roli dyrektora sportowego. W związku z tym czuję się zobowiązany, by zakomunikować całej rodzinie katalońskich fanów, że po długich rozważaniach postanowiłem nie zgadzać się na propozycję klubu.

- Nie była to łatwa decyzja. Zawsze powtarzałem, że chciałbym wrócić do miejsca, które traktuję jak swój dom, ale różne projekty, w które jestem zaangażowany, uniemożliwiłyby mi poświęcenie się nowemu stanowisku w należytym stopniu. Chciałbym podziękować klubowi za zaufanie, którym mnie obdarzył, oferując mi posadę wymagającą tak wielkiej odpowiedzialności. Pozdrawiam, niech żyje Barca! - czytamy we wpisie opublikowanym przez Puyola.

Hiszpan jest żywą legendą "Blaugrany". 41-latek wystąpił w prawie 600 oficjalnych spotkaniach Barcelony, sięgając przy tym między innymi po sześć mistrzostw Hiszpanii i trzy Ligi Mistrzów. Puyol ma na swoim koncie także triumf w mistrzostwach świata oraz Europy.

Prezes Barcelony Josep Maria Bartomeu poszukuje nowego dyrektora sportowego od lipca tego roku, kiedy to z klubem rozstał się ówczesny dyrektor generalny Pep Segura. Bartomeu do tej pory był optymistą w kwestii owocnego zakończenia negocjacji z Puyolem, lecz teraz będzie musiał szukać nowego kandydata.

