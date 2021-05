FC Barcelona - Atletico Madryt w 35. kolejce Primera Division. Mecz o mistrzostwo? Trwa

FC Barcelona podejmuje Atletico Madryt na Camp Nou w 35. kolejce Primera Division. To spotkanie może być decydujące w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Śledź relację na żywo w Interii.

Atletico przystąpiło do tego meczu jaki lider La Liga. "Rojiblancos" o dwa punkty wyprzedzali Real Madryt i Barcelonę.



Diego Simeone jeszcze nigdy nie wygrał z "Dumą Katalonii" w lidze, a klub z Madrytu w ogóle od wielu lat nie zwyciężył na Camp Nou. Ostatni raz zdarzyło się to w lutym 2006 roku. Od tego czasu Atletico doznało tam 10 porażek i zanotowało cztery remisy. To jego najdłuższa taka zła seria z jakimkolwiek rywalem w Primera Division.

2021-05-08 16:15 | Stadion: Camp Nou | Arbiter: Antonio Miguel Mateu Lahoz FC Barcelona Atletico Madryt 0 0

To jednak przyjezdni jako pierwsi mieli okazję. Thomas Lemar wpadł w pole karne i uderzył, jednak Marc-Andre ter Stegen był na posterunku.



Natomiast w 10. minucie z rzutu wolnego przymierzył Luis Suarez, który jeszcze w poprzednim sezonie był napastnikiem Barcelony, ale niemiecki bramkarz pewnie obronił ten strzał.



Gospodarzy nie prowadził oczywiście Ronald Koeman, który zobaczył czerwoną kartkę podczas meczu z Granadą, i został zawieszony na dwa spotkania. Z ławki "Dumą Katalonii" dowodził asystent Holendra Alfred Schreuder.



Simeone już w 13. minucie musiał dokonać pierwszej zmiany. Murawe opuścił kontuzjowany Lemar, a zastąpił go Saul.



W 19. minucie powinno być 1-0 dla gości. Saul zagrał prostopadłą piłkę do Maria Hermoso, który dośrodkował z lewej strony, w polu karnym do futbolówki dopadł Angel Correa, jednak przy strzale został przyblokowany przez Clementa Lengleta i skończyło się tylko na rzucie rożnym.



10 minut później, gdy Barcelona grała w dziesiątkę, bo opatrywany był Sergio Busquets, celny strzał oddał Antoine Griezmann. Pomocnik gospodarzy, którzy zderzył się głowami z rywalem, wrócił jeszcze na murawę, ale nie był w stanie grać i w 32. minucie zastąpił go Ilaix Moriba.



Dwie minuty później "Rojiblancos" znowu przycisnęli. Najpierw Koke podał do Yannicka Carrasco, a ten wycofał piłkę do nadbiegającego Marcosa Llorente, którego uderzenie sparował ter Stegen. Po chwili Suarez wbiegł w pole karne i przymierzył z ostrego kąta, jednak Niemiec obronił nogami.



Z kolei w 37. minucie ter Stegen odbił strzał Carrasco, a potem zdjął piłkę z głowy próbującego dobijać Suareza.





0 0 FC Barcelona Atletico Madryt Oblak Savić Hermoso Felipe Trippier Llorente Lemar Carrasco Koke Correa Suárez ter Stegen Mingueza Lenglet Piqué Dest de Jong Pedri Alba Busquets Messi Griezmann SKŁADY FC Barcelona Atletico Madryt Marc-André ter Stegen Jan Oblak Óscar Mingueza García Stefan Savić Clément Nicolas Laurent Lenglet Mario Hermoso Canseco Gerard Pique Felipe Augusto de Almeida Monteiro Sergino Gianni Dest Kieran Trippier Frenkie de Jong Marcos Llorente Moreno Pedro González López 13′ 13′ Thomas Lemar Jordi Alba Yannick Carrasco 32′ 32′ Sergio Busquets Jorge Resurrecion Merodio Koke Lionel Messi Ángel Martín Correa Antoine Griezmann Luis Suarez REZERWOWI Norberto Murara Neto Ivo Grbić Arnau Tenas Ureña José Gimenez Ronald Federico Araújo da Silva Renan Augusto Lodi dos Santos Héctor Junior Firpo Adames Szime Vrsaljko Sergi Roberto Hector Herrera Samuel Umtiti Geoffrey Edwin Kondogbia 32′ 32′ Moriba Kourouma Kourouma 13′ 13′ 35′ 35′ . Saul Niguez Miralem Pjanić Lucas Torreira Di Pascua Ricard Puig Martí Victor Machin Perez Vitolo Martin Braithwaite Christensen Moussa Dembélé Ousmane Dembélé João Félix Sequeira Francisco António Machado Mota Castro Trincao

