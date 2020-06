Lionel Messi w meczu z Atletico Madryt złamał kolejną - wydawałoby się nieosiągalną - granicę. Argentyńczyk zdobył 700. bramkę w swojej profesjonalnej karierze.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Engel dla Interii: To jest największy plus Ekstraklasy. Wideo TV Interia

Messi do bramki trafił w bardzo efektowny sposób - wykorzystując rzut karny w stylu Antonina Panenki. Bramkarz został kompletnie przez niego zmylony.

Reklama

Mimo osiągnięcia kosmicznego rezultatu strzeleckiego, Messi nie może być do końca zadowolony, ponieważ jego drużyna tylko zremisowała z Atletico Madryt 2-2. Barcelona ma coraz mniejsze szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.



Do zdobycia 700. bramek w meczach Barcelony oraz reprezentacji Argentyny Messi potrzebował 862 występów.



Jedynym czynnym piłkarzem oprócz Messiego, który złamał granicę 700. bramek pozostaje Cristiano Ronaldo.







#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>



Zdjęcie Lionel Messi cieszy się ze zdobytej bramki /ALBERTO ESTEVEZ /PAP/EPA

WG